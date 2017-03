Multado cuando su vehículo era remolcado por una grúa

Esta fue la infracción que recibió el ciudadano. Foto suministrada por el afectado.

Sorprendido se declaró Germán Bolaños, luego de ser notificado por el Tránsito de Cali, de haber cometido una infracción.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo, cuando Bolaños salió a las 5 de la mañana de su vivienda, ya que tenía pico y placa. En el camino, el vehículo cayó a un enorme hueco y se descompuso, por lo que debió comunicarse con un agente de su aseguradora, quien le recomendó no mover el vehículo del lugar, a donde le enviarían una grúa.

En efecto, momentos más tarde, pasadas las 7 de la mañana, horario en el que ya se encontraba rigiendo la medida del pico y placa en la ciudad, arribó la grúa que remolcó el automotor hasta un taller. En ese trayecto, la grúa tomó la Autopista Suroriental, zona en la que se encuentra una de las fotomultas instaladas por la Secretaría de Movilidad.

Cinco días después, al domicilio del ciudadano, le fue enviada la notificación de la supuesta infracción, ya que según la dependencia, este circulaba en horario prohibido.

“Considero que es injusto que me levanten una infracción, cuando mi vehículo era remolcado por una grúa. Efectivamente esta pasó por la cámara de foto detección, pero no era mi auto el que viajaba por allí, lo hacía el que me enviaron de la aseguradora que fue el que finalmente lo llevó a un taller porque el mío estaba averiado, luego de caer a un enorme hueco”, advirtió el afectado.

Germán Bolaños acudió a la Secretaría de Movilidad de Cali donde le anunciaron que en un periodo no superior a una semana, esta infracción ‘insólita’, por la cual debería cancelar $ 393.000, sería bajada del sistema.