El municipio de Cabrera es agrícola y por eso dijo NO a la minería: Alcalde

Consulta popular en Cabrera (Cundinamarca) / Foto Registraduría

Luego de la victoria del NO en la consulta popular minera que se realizó en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, el alcalde de esta población, Carlos Cárdenas Muñoz, aseguró que fue la voz de una comunidad que no quiere perder su vocación agrícola, para dedicarse a proyectos mineros.

Cárdenas aseguró que con 1.465 votos, los habitantes del municipio de Cabrera decidieron “proteger su futuro” y mantener el equilibrio de los ecosistemas que actualmente los mantienen como una despensa agropecuaria y permite que aporten de manera significativa en la cadena de producción de alimentos en el país.

“En Cabrera todos estábamos pensando en el NO, no podemos ir en contra de la belleza que tenemos en recursos naturales y eso es lo que buscamos, proteger el futuro de nuestra población (…) somos una zona de reserva campesina y tenemos unos objetivos para cumplir, respecto a ese tema“, dijo el mandatario.

Carlos Cárdenas Muñoz, resaltó que esta decisión es de obligatorio cumplimiento y que una vez realizada la consulta, el Gobierno Nacional debe respetar la posición de sus habitantes, los cuales indicó le están apostando a fortalecerse como despensa agrícola.

“Nosotros aquí no tenemos minería de ningún tipo, no explotamos recursos naturales que tengan que ver con minería, nosotros a nivel de energía tenemos el servicio y la verdad es que es bueno y es un mensaje para el país, que no se pueden usar todos los espacios dedicados a la naturaleza para minería“, dijo el alcalde de Cabrera, Cundinamarca.

Con 1.465 votos, los habitantes del municipio de Cabrera, Cundinamarca, le dijeron NO a los proyectos mineros e hidroeléctricos en la región, tras una histórica consulta popular, este número de votos logró superar el umbral que era de 1.150. 23 personas votaron por el SÍ, 13 votos no fueron marcados y 5 fueron nulos.