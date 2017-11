Municipio de Toledo registra aumento de población venezolana

Foto RCN Radio Cúcuta

Jairo Castellanos, alcalde del municipio de Toledo, Norte de Santander, afirmó que las dificultades por el ingreso masivo de venezolanos, también surte efecto en su territorio, teniendo en cuenta la cercanía con la zona de frontera.

El burgomaestre, afirmó que diariamente llegan familias de diversos municipios fronterizos del Estado Táchira y del interior del país, quienes aumentan la crisis económica y humanitaria de la región.

“A nuestro municipio está llegando casi que diario una familia, hoy en día se tiene trabajo por la recogida del café y la cosecha, y en algunas fincas se les da la oportunidad de trabajar, pero muchas veces vemos en las vías del departamento, venezolanos a pie buscando otros lugares como Bucaramanga o Bogotá, huyendo de su propio país de una manera que genera crisis en los vecinos” señaló el alcalde.

El mandatario local, indicó a RCN Radio, que autoridades como Migración Colombia, y la Cancillería, deben tomar acciones serias y contundentes ante la migración masiva que se ha intensificado en los últimos meses.

“El Gobierno de Colombia no está preparado, ni ha implementado planes serios de integración y sobre todo de incorporación de toda esta gente que viene de Venezuela hacia Colombia, no quiero decir con esto que no tengan el derecho de buscar un nuevo futuro en el país, pero Colombia se tiene que preparar para la Migración que va en aumento”

Castellanos, le hizo un llamado al Gobierno de Juan Manuel Santos, para que mantenga serenidad ante las constantes insinuaciones del presidente venezolanos Nicolás Maduro, quien buscaría diseñar cortinas de humo ante la graves crisis social, política y económica que afronta su país.

“Es lamentable lo que está pasando, pero el gobierno debe ser prudente y no caer en esas provocaciones que lo único que busca es crear una cortina de humo, una estrategia muy vieja donde se busca fomentar conflicto con un vecino y obtener ese sentimiento nacionalista, en este caso el desastre que tiene como presidente Venezuela” puntualizó Castellanos.

Además, sostuvo que la situación no es tan complicada como en otras regiones del país; sin embargo, están en alerta ante la posibilidad que la llegada de población extranjera continúe en aumento.