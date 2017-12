Muriel da su versión sobre riña en la que se le involucra en Santo Tomás, Atlántico

Sevilla's Colombian forward Luis Muriel smiles during the Spanish league football match Sevilla vs Celta Vigo at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Sevilla on November 18, 2017. / AFP PHOTO / JORGE GUERRERO

El jugador de la selección Colombia Luis Fernando Muriel se refirió al video en el que aparece en una pelea en el Municipio de Santo Tomás, Atlántico. El jugador del Sevilla de España señaló que en ningún momento propició la riña registrada el pasado 25 de diciembre en medio de una cabalgata. El delantero señaló que “Nosotros íbamos pasando con la cabalgata por donde estaba esta fiesta y era el final del recorrido, luego estar en una tarima y continuar con la cabalgata yo miro hacia atrás veo que hay una pelea. Yo siempre trato de mantenerme al margen de todas estas cosas para evitar comentarios y cosas“. El artillero de la selección aseguró que “mi hermano estaba tratando de separar para que no pelearan porque eran todos conocidos de nosotros y ahí en ese momento es cuando yo me bajo del caballo y voy a buscar a mi hermano porque no lo veo. Después me dijeron que le estaban pegando y salí a buscarlo para sacarlo de la pelea, pero más nada“. Luis Fernando Muriel manifestó que “Ahorita que veo quedo muy sorprendido porque la verdad pues primero que todo siempre he tratado a lo largo de mi carrera o de mi vida estar alejado de todo este tipo de escándalos. . Yo estoy muy tranquilo, disfruté de mis vacaciones y es una pequeña manchita, pero todo tiene solución“.