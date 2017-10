Nacho Vidal se radicó en Medellín para trabajar por la comunidad transexual, a la que pertenece su hija Violeta

Foto: Tomada de nachovidalxxx

La estrella del cine para adultos, Nacho Vidal, habría tomado la decisión de radicarse por completo en Medellín, ciudad donde no ha parado de subir fotografías desde el pasado 15 de septiembre. El actor español, el más famoso del formato porno en todo el mundo, llegó a la capital antioqueña para trabajar por la comunidad transexual.

A través de su cuenta en instagram “nachovidalxxx” publicó varias fotografías con mensajes como “Medellín, te amo”. También muestra los graffitis de la ciudad, su paso por la represa del de Guatapé e incluso momentos de su nueva producción para adultos. El objetivo es trabajar con la comunidad transexual, grupo al que pertenece su hija Violeta, antes hombre y ahora mujer, a quien le ha dado todo su apoyo.

En sus redes sociales se manifestó diciendo: “hola a todos, soy Nacho Vidal, quería decirles que estoy en Medellín, he abierto uh casting para que las chicas transexuales que estén dispuesta as a trabajar en mis producciones manden sus datos al email nachovidalcastingcolombia@gmail.com (…) Me voy de mi guarida en Barcelona para acercarme más a Colombia“.

El actor porno estaría trabajando con una famosa pareja colombiana que desde hace años lidera el contenido para adultos en Colombia. El casting va dirigido a transexuales, comunidad que cuenta con una amplia población en Medellín, pero donde muchos de sus integrantes continúan siendo atacados por personas que los discriminan