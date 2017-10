Ñame requiere valor agregado para aumentar más sus exportaciones

Foto: Cortesía Alta Montaña.

Bolívar es el principal exportador de ñame, sin embargo el departamento no aprovecha sus tierras para productos agrícolas.

Entre enero y agosto de 2017, las exportaciones de ñame aumentaron un 28% en comparación con el año anterior según las cifras de ProColombia, los principales compradores fueron Estados Unidos, Puerto Rico y Países bajos, una muestra del potencial que tiene este tuberculo en el mercado internacional. Bolívar es su mayor exportador, sin embargo solo un mínimo porcentaje de las tierras del departamento son usadas para la agricultura.

Una realidad que contrasta con la percepción de Juliana Villegas, vicepresidente de exportaciones ProColombia, quien considera que en el país han aumentado las tierras para producción agrícola y representa una oportunidad para el tubérculo, “vemos que hay más disponibilidad de hectáreas adicionales que son cultivables, en Colombia tenemos ese privilegio. Tenemos mucha tierra para aprovechar al máximo. Somos uno de los siete países despensa mundial de alimentos, según la FAO”

Pese a este panorama, en Bolívar no se aprovecha la tierra para producir alimentos de ese tipo. Según el Censo Nacional Agropecuario del Dane, el 78% de esos terrenos son empleados para la ganadería y solo el 7% es empleado para la agricultura, el porcentaje restante (29%) es tierra que no se usa para nada.

Por un lado, el exceso de ganadería podría afectar la productividad del suelo y provocar su erosión, una advertencia ya hecha por Germán Darío Álvarez, subdirector de Agrología del IGAC, “podemos estar afectando suelos que podría darnos más alternativas, como actividades agrícolas, forestales o su protección, la parte de conservación ambiental que es muy importante para regular el ciclo del agua, para regular la fauna que es propia de la región Caribe”

CedeTrabajo Cartagena agregó que la acumulación de tierra para especulación inmobiliaria también pone en riesgo la productividad en el sector agrícola de Bolívar, “es decir, esas grande extensiones de tierras, esperan que se construyan obras de infraestructura que permitan que la tierra se valorice para obtener la plusvalía. Terminan vendido los predios a precio mayor” indicó Leonardo Jiménez, director de la entidad.

Por esas causas, el sector agrícola no representa importantes porcentajes en las exportaciones de Bolívar. Para Luis Fernando López, director del Centro de Estudios de la Cámara de Comercio de Cartagena, aún no el departamento no se ha fijado como meta cumplir con los exigentes estándares internacionales, dado que los campesinos se dedican a producir sin acompañamiento técnico.

“Los campesinos que producen estos productos agrícolas requieren de inversiones a gran escala para poder cumplir con las exigencias de cantidades que exige la demanda mundial, no se puede exportar una o dos toneladas una vez al año. Los pedidos son cada quince días y se exige 50 o 100 toneladas y para eso se necesita organización en el campo” añadió el investigador.

El ñame se proyecta como un nuevo producto embajador de Colombia ante los mercados internacionales, sin embargo el tubérculo requiere valor agregado para aumentar sus exportaciones, “el ñame es una materia prima para hacer snack que son únicos de Colombia, dado que los tubérculos son apetecidos en el mundo entero”

Así las cosas, el reto ahora está en transformar el ñame en un producto innovador que permita abrir más mercados.