En Nariño dejará de existir una zona de reincorporación mientras que Romaña deja la otra

La salida de Henry Castellanos del espacio territorial para la capacitación y la reincorporación de La Playa en Tumaco, se une la decisión que la agrupación tomo frente espacio territorial de Policarpa, de donde este sábado saldrán cerca de 40 ex guerrilleros que se desplazaran al departamento del Cauca.

El gobernador de Nariño Camilo Romero intento explicar porque se presentan estas decisiones y como los retrasos de las obras en las zonas impulsaron la salida de los ex guerrilleros. “Alguna vez hablando en un evento con los señores de las FARC, les decía yo, pues Bienvenidos a la democracia, aquí estamos con esta realidad y con estos escenarios, haga usted un proceso de contratación, ¿Cuánto tarda?, espere usted las observaciones, ¿Cuánto tarda?, es decir esta democracia nuestra que no va acorde con a las necesidades de nuestra gente, la velocidad de respuesta del Estado, no está acorde a las necesidades de nuestra gente, esa será un tema de revisión estructural pero finalmente cuando las FARC dejan las armas pues entran esta democracia, con todo los inconvenientes que tenemos en esta democracia”.

Desde el gobierno departamental se explicó que se desconocían las amenazas directas contra Romaña, y se aseguró que al comisión de verificación y el comisionado de paz confirmaron el traslado del ex comandante fuera del municipio de Tumaco.