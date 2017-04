Guerrilleros concentrados en zona veredal no tendrán injerencia en elecciones de Tumaco: Gobierno

Foto AFP

Aunque ha causado polémica la ubicación de un puesto de votación en la zona veredal de concentración de las Farc en Tumaco, el Gobierno aclaró que los guerrilleros que se encuentren en ese sitio, no podrán votar en las elecciones atípicas.

El viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, aseguró que no habrá ningún miembro de la guerrilla armado cerca al punto de votación, por lo tanto no tendrá injerencia en los comicios de este domingo.

“Los guerrilleros que hoy están concentrados, primero no tienen autorización para salir de los campamentos donde están y segundo, si salieran, no tendría mucho sentido porque no tienen cédula o no la tienen inscrita, entonces en efecto no pueden votar“, señaló.

“Los guerrilleros que están en la zona veredal transitoria están concentrados en los campamentos, esos son los guerrilleros que están armados y con uniformes dentro del campamento y están custodiados y rodeados por el mecanismo de verificación. La zona veredal es una zona de libre movilidad para todos los ciudadanos“, agregó.

Dijo además que los ciudadanos que tengan inscrita su cédula en ese puesto de votación, podrán acudir confiadamente a ejercer su derecho al voto.

Sin embargo, sí aclaró que aquellos guerrilleros que estén en la cárcel de Tumaco y estén condenados pero sí sindicados, podrán participar del proceso electoral.