Navarro Wolf: No creo que el alcalde de Cartagena termine su gobierno

Foto: Archivo RCN Radio Navarro Wolff



Las revelaciones de La Fiscalía en el caso de la red de tráfico de influencias en Cartagena, que implican al alcalde y a su hermano, no deja producir reacciones en todo el país. Antonio Navarro Wolf, senador y precandidato presidencial, confesó que le preocupa crisis político-administrativa de la ciudad y avizoro que Manuel Vicente Duque no termine su periodo como mandatario.

“Es muy dramático para una ciudad que su alcalde no vaya a poder terminar, yo veo como están las cosas que Manuel Vicente Duque no va a poder terminar su alcaldía, seguramente va a haber unas elecciones atípicas. Van a ser gobiernos muy inestables y para una ciudad no es bueno tener inestabilidad en el gobierno” expuso Navarro Wolf.

Para Antonio Sanguino, el presidente de Alianza Verde, es momento para que el alcalde de Cartagena se enfoque en su defensa y no en el mandato, “yo creo que el alcalde Manuel Duque separarse del cargo, renunciar a su cargo para que pueda defenderse y no afectar la estabilidad institucional de la ciudad”

Navarro Wolf agregó que es necesario que La Fiscalía investigue a todos implicados, “y que caiga quien deba caer, con las pruebas necesarias. Necesitamos producir antecedentes, necesitamos mano dura contra la corrupción”

Lo mismo espera Antonio Sanguino porque la ciudad enfrenta muchos desafíos para impulsar su progreso, “hay que esperar que La Fiscalía vaya hasta el fondo y establezca las responsabilidad, que esta ciudad pueda pasar la página y que pueda recuperar su estabilidad institucional”

El senador Navarro cree que es una oportunidad para elegir mejor los gobernantes, “aquí me parece que debe haber un cambio en el chip. No vender el voto, no votar por los que ya gobernaron porque ya se sabe como son. Me parece que es momento de cambiar a Cartagena”



Navarro y Sanguino coincidieron en asegurar que es muy lamentable que esa inestabilidad y crisis institucional golpee a Cartagena, una ciudad que a su parecer quieren mucho los colombianos, pero también consideraron que lo que sucede en la capital de Bolívar también ocurre en otros municipios del país.