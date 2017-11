Por negarse a rezar una novena, estudiante habría sido castigada por docente en un colegio de Popayán

En la Institución Educativa Normal Superior de Popayán, una estudiante fue castigada por negarse a participar de una novena violándose supuestamente la libertad de culto. El caso fue denunciado por el concejal José Dulis Urrea, quien señalo que a la menor no se le permitió salir a descanso como castigo por no participar en la novena. “Cuando la madre de la estudiante hizo el reclamo, la coordinadora de la institución le respondió que si no quería que su hija participara de las actividades la retirara del colegio”, afirmo el concejal reprochando este hecho que vulnera la libertad religiosa.

La Secretaría de Educación de Popayán, recibió la denuncia y anuncio que se iniciara una investigación para tomar determinaciones de tipo sancionatorio en caso que se compruebe esta situación.