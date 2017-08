En Neiva senador Uribe participa en foro de precandidatos presidenciales  

Grandes retos para el Huila tienen los pre candidatos a la presidencia de Colombia del partido Cambio Radical, donde en su visita a Neiva manifestaron que se buscará recuperar temas de seguridad, productividad y apoyo en desarrollo para los 37 municipios del territorio huilense.

Durante el foro por Colombia, que se adelanta en el Centro de Convenciones del Club Los Lagos de Comfamiliar en Neiva, se conocieron las diferentes propuestas que se tienen para que el departamento del Huila se convierta en potencia en materia de café y agricultura.



El ex presidente y senador de la República Álvaro Uribe Vélez, confirmó que no habrá perdón sin arrepentimiento, además, manifestó que se debe revisar el tema que busca que los ex integrantes de las Farc sean guarda espaldas, debido a que se armarían nuevamente convirtiendo en un gran riesgo para la seguridad del pueblo colombiano.

El ex mandatario de los colombianos afirmó que el Gobierno actual entregó los (tres huevitos), y ahora toca proponerles a los colombianos una docena más de huevos buscando recuperar los diferentes sectores productivos que existen en el territorio colombiano.