Niegan pretensiones de nulidad del mandato de la alcaldesa de Palestina, Caldas

Foto: RCN Radio

El Tribunal Administrativo de Caldas negó en las últimas horas las pretensiones de los demandantes, que buscaban anular la elección de alcaldesa de Palestina, Beatriz Gil Garavito.

El demandante Sergio Alfonso Velásquez, quien en condición de ciudadano, presentó la demanda, argumentando que la mandataria no podía ejercer como alcaldesa porque incurrió, según ellos, en causal de doble militancia, ejerció en el año 2015 como funcionaria pública en la Central Hidroeléctrica de Caldas, Chec, utilizó indebidamente varios logos de partidos en su campaña electoral y un familiar contrató el transporte con el municipio.

El abogado defensor de la alcaldesa de Palestina, Jorge Enrique Restrepo, logró demostrar que la mandataria no incurrió en ninguna de esas acciones por lo que el Tribunal negó las pretensiones de los demandantes.

“Las demandas no salieron avantes porque no hubo pruebas, por ejemplo, se demostró que la persona que contrató el transporte no es familiar de la alcaldesa, que no militó en dos partidos y que por el contrario desde el principio se inscribió y tuvo el aval del partido Alianza Social Independiente (ASI). Es así como el Tribunal negó las pretensiones de los demandantes” explicó el abogado defensor, Jorge Enrique Restrepo.

El jurista aclaró que contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, no cabe ninguna apelación.