Niña de 6 años fue atacada por un canino dentro de institución educativa en Sogamoso

Foto/Referencial. Archivo Noticias RCN.

En un caso que se registró dentro de la institución educativa Libertador, sede Siatame, en dicha ciudad; cuando la pequeña se encontraba en el baño lavándose sus manos para pasar al comedor, un perro que se encontraba al interior de la institución la atacó provocándole tres mordeduras en diferentes partes de su cuerpo.

En diálogo con RCN Radio, Edith Fernández, madre de la niña dijo que el canino le ocasionó tres mordeduras, una cerca a la pelvis, otra en el muslo y una más en la espalda.

“El rector se comunicó conmigo y me manifestó que no se encontraba en ese momento en la institución y que inicialmente le informaron que había sido un rasguño, pero él me dijo que iba a ponerse al tanto de todo lo sucedido”, aseguró Edith Fernández.

La niña fue atendida en la clínica Valle del Sol y ya se encuentra estable en su casa, donde viene recibiendo un tratamiento con antibiótico; su espalda se encuentra amoratada, de acuerdo a lo expresado por la mamá de la pequeña.

Al parecer la presencia del canino dentro de la institución, se debe a la falta de cerramiento del colegio, por esta razón, la madre de la menor afectada hace un llamado para que se tomen medidas tendientes a evitar que este tipo de hechos se vuelvan a presentar.