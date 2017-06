Niña de dos años se traga una moneda de 100 pesos

El pasado domingo en Manaure, Cesar, una niña de tan solo dos años se tragó una moneda de 100 pesos mientras jugaba con uno de sus hermano mayores.

La menor fue trasladada hoy a Barranquilla con el fin de que le fuese extraído el objeto. Según declaraciones de la madre, Saileth Johana Cury su familia vive momentos de angustia ya que según narró a RCN Radio, en el centro asistencial de la capital del Atlántico no hay un médico que pueda extraerle el cuerpo extraño a la niña.

“Desde el domingo se tragó una moneda la niña, de Manaure me remitieron a Valledupar y de allí a Barranquilla. Nos aseguran que la EPS no tienen contactos con la clínica, nos dicen que aquí no se puede hacer nada porque el pediatra que saca los objetos está por otro país”, contó la madre de la pequeña.

La mujer lleva una semana en Barranquilla y se pregunta si seguirá paseando de clínica en clínica.

“La niña yo la veo mal, bastante mal, duerme a toda hora, no habla, no se ríe ni nada. Yo necesito que me ayuden para que la niña no se me vaya a morir”, dijo Cury.

Saileth pide ayuda urgente para que su hija pueda recuperarse y regresar sana a su natal Manaure.