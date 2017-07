A niña la incitan a quitarse la vida mediante panfletos

Foto referencial Ingimage

Una menor de 13 años recibió mediante varias cartas o panfletos escritos donde la incitaban a quitarse la vida, según denuncia de la mamá de la menor al parecer recibió estos panfletos dentro de la institución educativa.

Beatriz Bacca madre de la joven indicó que desde hace cuatro meses le empezaron a llegar esos panfletos, se los dejaban dentro de la cartuchera o dentro del bolso, al principio le llegaron como stickers como pequeños en donde le hacían matoneo, y luego le llegaron panfletos o cartas en donde le mencionaban que la incitaban a quitarse la vida.

“En el escrito decía que le hiciera un favor a la humanidad quitándose la vida, que porque no se tomaba un frasco de pastillas, que en el colegio nadie la quiere y mucho menos en la casa, mi hija se desespero empezó a llorar y otras compañeras se dieron cuenta de la situación y pusieron al tanto a los directivos de la institución” señaló Bacca.

“Al otro día de recibir esta carta, los presuntos intimidantes o incitadores se enteraron que mi hija le había manifestado a la situación a los directivos, y momentos después en otra carta le señalaron que no les importaba que ella había denunciado la situación porque no se cansarían de hasta lograr su muerte” agregó la mamá de la joven.

“Mi hija jamás había tenido problemas, lleva más de 6 años estudiando en la institución, yo le pregunte si habría enfrentado una situación de matoneo y ella me dijo que no tenía problemas con nadie, ahí fue cuando me alerte porque mi hija se destaca por ser una niña inteligente y muy noble”, añadió Beatriz Bacca

Finalmente la mamá de la niña señaló que la institución se comprometió a abrir una ruta de acompañamiento especial para brindarle la atención psicológica a mi hija, teniendo en cuenta que el daño a su moral es grave, y aunque le estamos brindando cariño y todo el apoyo moral, no deja de preocuparnos porque se trata de nuestros hijos.

Por el momento la madre de la menor quien interpondrá una denuncia ante la Fiscalía aseguró que no enviará a su hija al colegio hasta que se conozca sobre los responsables de los panfletos.