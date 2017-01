Niñas del Carmen de Bolívar no estarían recibiendo atención de calidad por parte de las EPS: Gobernación de Bolívar

Padres de las niñas afectadas por una extraña enfermedad en el Carmen de Bolívar manifestaron que seis de las menores presentan graves condiciones de salud.

Luego de una reunión que sostuvo el gobernador de Bolívar con los padres de las menores afectadas, Dumek Turbay, manifestó su molestia por la mala atención que las EPS estarían prestando a las niñas del Carmen.

“El constante dilema y molestia que tenemos con las EPS, quienes de una manera absolutamente inhumana tratan a las niñas, a los padres y no le dan la atención de calidad”, afirmó Turbay.

Por su parte, los padres afectados manifestaron su inconformidad con las entidades gubernamentales por considerar que no han hecho lo suficiente para tratar a las menores.

Una de las madres denunció que seis de las niñas están en grave estado de salud.

“La reunión que tuvimos se trata de cómo están y dimos a conocer que hay seis niñas que están complicadas, en mal estados… Nosotros no queremos plata sino que queremos algo para las niñas, que se le quite todo, no queremos verlas convulsionar más”, manifestó.

Así mismo desde ese municipio de Bolívar, los padres de familia pidieron al Ministerio de Salud cumplir con los compromisos adquiridos. Según ellos, no estarían ejecutándose los planes de atención a los menores.