Niño de 11 años a punto de perder riñón, por demora en programación de cirugía por parte de EPS Cafesalud

El menor permanece hospitalizado a la espera de la programación de cirugía. Foto: RCN Radio.

La salud de Cristóbal Calderón, un menor de 11 años empieza a deteriorarse con el paso de los días y sobre una camilla de la Clínica Saludcoop Conucos, donde espera que la EPS Cafesalud autorice la intervención quirúrgica que necesita, luego de presentar cálculos en el riñón derecho, órgano que está a punto de perder debido a que necesita ser operado prontamente.

Andrea Tarazona, hermana del niño, explicó que por ser paciente de Cafesalud le han cerrado la puerta en varias clínicas de la ciudad donde no han atendido a su familiar por falta de convenio y porque esta tiene deudas pendientes con el centro asistencial, aún cuando tienen una tutela a su favor.

“Un juzgado aceptó la tutela que interpusimos y por ende deben programar la cirugía de una vez, pero desde el 5 de enero estamos a la espera de eso y lo único que dicen es que no pueden hacer nada. Mi hermano tiene 11 años, es un niño como para que tan pequeño pierda su riñón por negligencia en la salud. Él lo que necesita es una Nefrolitotimia Percutánea VS Litotricia Extracorpórea que podría salvarle el órgano, porque él ya no se aguanta más el dolor, estamos en Conucos porque en la Clínica Chicamocha donde están los urólogos no quisieron atendernos por ser de Cafesalud. A él en cualquier momento le puede dar una insuficiencia renal y eso ellos no lo ven”. Añadió la angustiada familiar.

Según Andrea Tarazona, hermana del paciente, la respuesta de la EPS Cafesalud ha sido la de tener paciencia, aún cuando interpusieron una tutela que falló a favor del menor de 11 años que continúa esperando que su cirugía sea programada lo antes posible para ser intervenido y que su pequeño riñón pueda salvarse.