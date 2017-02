Niño “ángel” de Chapecoense viajará a Europa para conocer a jugadores del Real Madrid

@Luis_Perez_G

Dos meses después de la tragedia del avión de Lamia que se estrelló en una montaña de La Unión, oriente de Antioquia, se anunció un nuevo reconocimiento para Johan Alexis Ramírez, conocido como el niño “ángel”, por haber guiado a los rescatistas en medio de la oscuridad y la espesa vegetación.

Johan Ramírez, de 15 años de edad, confirmó que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lo llamó personalmente para que lo acompañe en un viaje a España el próximo 18 de febrero, en donde podría conocer a los jugadores del Real Madrid. El niño “ángel” aseguró que viajará con la camiseta de Atlético Nacional.

El niño “ángel” confirmó que “el señor alcalde de Medellín me llamó y me invitó para que lo acompañe en el viaje, yo estoy muy contento. Creo que si viajo me voy con la camiseta de Nacional y ya en España sí me pongo la del Real Madrid”.

Se espera que en los próximos días, la alcaldía de Medellín informará sobre los detalles del viaje y la gestión para que Johan Ramírez pueda conocer a sus ídolos del Real Madrid. Este reconocimiento su suma al que realizó el presidente de Brasil, Michel Temer, quien lo condecoró por su participación en las labores de rescate.

En la tragedia aérea, ocurrida el pasado 28 de noviembre, fallecieron 71 personas entre periodistas, auxiliares de vuelo y jugadores del club de fútbol Chapecoense. Sin embargo, los restos del avión permanecen en la montaña, en donde los habitantes han tratado de hurtar varias de las pertenencias.