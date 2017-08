Niño se traga una moneda y su familia denuncia mala atención médica

Desde el sábado en la noche en el pequeño cuerpo de un niño de tres años hay una moneda. El bebé se la tragó cuando la confundió con una galleta que comía.

“El sábado en la noche se encontró una moneda y le ha pedido comida a la mamá. La mamá le dio una galleta y como que no se acordó de la moneda y se la tragó”, contó Juan Carlos Acosta, papá del menor.

Fue tal la emergencia que en la clínica donde lo atendieron decidieron enviarlo a un centro hospitalario de mayor nivel. Pero ahí, según los padres, al bebé no lo han atendido bien.

“Que tengo que esperar que le manden la placa, que lo remitan para otra placa porque el Rayos X no sirve, que no tienen endoscopia. De todos modos al niño no me lo van a operar aquí porque no tienen nada”, dijo Acosta.

La IPS Universitaria indicó a través de un comunicado que se ha seguido con el protocolo necesario y que los médicos ubicaron la moneda. Ahora se espera que el niño la expulse naturalmente.