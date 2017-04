Niños fueron los beneficiados durante “Feria de Servicios” en Ponedera

Los protagonistas de la “Feria de Servicios”, programa institucional de la Gobernación del Atlántico, fue la población infantil y no era para menos, llegó abril, el mes de los niños, niñas y adolescentes.

Por ello, la Gobernación se exigió al máximo y lo que se vivió en Ponedera fue una jornada llena de alegría, se entregaron kits escolares, kits de salud oral, atención médica, vacunación, valoración pediátrica, tamizaje talla y peso, medicamentos, bicicletas, balones, calzados, charlas sobre normas de tránsito e informática.

Dentro de este grupo de niños estaban los estudiantes del corregimiento Santa Rita que, con expectativas, esperaban la sorpresa que había preparado la Gobernación del Atlántico en coordinación con la Alcaldía de Ponedera.

30 estudiantes de la Institución Educativa que lleva el mismo nombre del corregimiento recibieron igual número de bicicletas que les permitirá acortar distancia desde sus casas hasta la escuela.

La mayoría de ellos viven en fincas y a diario caminaban largos trayectos que los agobiaban.

Uno de los alumnos beneficiados con la entrega es Sebastián De la Hoz, tiene 11 años y cursa tercer año de primaria. A su corta edad ya tiene una rutina diaria que inicia a las 4:30 de la mañana.

“Todos los días me levantó muy temprano para ir al colegio porque vivo en una finca (Los Cascabeles) y me queda muy distante del colegio, para llegar a tiempo salgo a las cinco de la mañana con mi papá, me echó casi una hora en camino”, dijo Sebastián.

La primera gestora social del Atlántico expresó su alegría porque muchos niños de escasos recursos económicos salieron felices e indicó que hay mucho por hacer y que espera trabajar aún más por quienes más necesitan que los gobiernos toquen sus puertas. “Todo el esfuerzo que hacemos vale la pena, toda la alegría que ellos tienen no se puede comprar. Yo soy la más feliz”.

Las diferentes carpas de las secretarías brindaron discriminaron el número de servicios, así: Atlántico líder en inclusión social, 32; en Juventud, 82; Acceso a la justicia y seguridad, 575; Recreación y deportes, 45; Cultura, 90; Familia y adulto mayor, 281; Tránsito, 30; Campaña ecológica de agua potable, 300; Desarrollo económico, 10; Equidad de género, 91; Informática, 59, Asesoría jurídica en contravenciones, 8 y actividades lúdicas, 90.