Niños de la zona rural de Tiquisio, Bolívar, aún no inician clases por falta de profesores

Foto: cortesía habitantes de Tagual.

Después de cuatro meses de haber iniciado el calendario académico, estudiantes del Colegio Quebrada del Medio en el municipio de Tiquisio, sur de Bolívar, no han iniciado sus clases por falta de maestros.

Padres de familia dicen que por esta situación al menos 170 niños y jóvenes de cinco veredas, se vieron obligados a dedicarse a labores de agricultura y minería mientras que en los salones de clases las sillas son destruidas por el óxido y en los pasillos y paredes crecen los matorrales.

“Acá en el corregimiento de Quebrada del medio no han llegado los profesores, no los han enviado. Los niños no han recibido clases en estos cuatro meses… Los niños no tienen otra cosa que hacer que salir al campo”, dijo un padre de familia.

“Tengo dos niños que se levantan todas las mañanas a tirar piedras al campo, a jugar, porque no tienen realmente ni un profesor que les de clases”, añadió otra habitante de esa zona.

Como si fuera poco, los padres de familia dicen que los menores que actualmente no asisten a clases están propensos a ser seducidos por grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona.

“Cuales son los riesgos que puede tener un niño que llegar a hacer parte de los grupos armados al margen de la ley, a tener obligación de buscar otro destino como la delincuencia…”, añadió una madre de familia.

En el corregimiento Quebrada del Medio, zona rural del municipio de Tiquisio, algunos padres de familia optaron de manera desesperada por enviar a sus hijos a otras escuelas, ubicadas a hora y media de camino. Para llegar a clases, los niños deben atravesar trochas, cruzar quebradas que en épocas de lluvia se crecen e impiden su paso.

Los padres de familia dicen que a pesar de las cartas y peticiones que han enviado al gobierno departamental no se les ha prestado atención. RCN Radio intentó obtener declaraciones de la secretaría de educación de Bolívar, pero no hubo respuesta.