Niños reclutados por FARC regresarían al conflicto sino se les integra a grupos sociales: Boris Cyrunlnik

Invitado especial al Hay Festival Cartagena 2017.

El más reconocido reconocido neurólogo de la resiliencia, invitado especial del Hay Festival, aseguró que no hay que dejar solos a los niños que abandonen a las FARC.

El reconocido neuropsiquiatra francés, Boris Cyrunlnik, aseguró que los niños víctimas del conflicto armado podrían continuar con conductas violentas sino son acogidos por familias sustitutas o grupos sociales que les ayuden a superar los traumas de la guerra ofreciéndoles afecto y autoridad.

Señaló que en el caso de Colombia, debe ser prioritaria la atención a los menores debido a que podrían retornar a las disidencias de las FARC y perpetuar la violencia en esta sociedad.

“A los niños reclutados debemos darles una familia, no debe ser de sangre pero una sustituta o que el Estado los ponga en asociaciones para que se sientan protegidos. Esos niños se desarrollan bien pero no como los demás, ellos guardan en su memoria lo que han visto o hicieron. Sino cuidamos a los niños que crecieron en medio del conflicto armado, ellos van a seguir así. Ahora con el tratado de la paz no es toda las FARC que va a dejar las armas, hay una parte que se va a quedar en la guerra y sino damos atención pueden volver al conflicto armado”, afirmó Cyrunlnik

Según el especialista, en las favelas de Brasil y en Polonia, niños que crecieron en medio del crimen y de la guerra no tuvieron conductas violentas en su edad adulta por el apoyo que recibieron de grupos religiosos, artísticos y deportivos.

En Colombia, según Cyrunlnik, estos temas serán necesarios para que los menores víctimas del conflicto crezcan sin afectaciones en su conducta.

“Cuando esos niños aprendieron toda su vida a usar armas a los combates y no les damos otra opción seguirán haciendo lo de antes porque no saben hacer otra cosa”, añadió.

El máximo exponente de la teoría de la resiliencia humana, aseguró que los niños con traumas en el conflicto serán por lo general en su edad adulta tendrán miedo al matrimonio y a tener hijos.