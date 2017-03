No hay alguna preferencia para taxis eléctricos en Bogotá: Movilidad

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, dijo que todos los taxis de la ciudad deben cumplir los requerimientos que tiene el Ministerio de Transporte para este servicio en las ciudades.

“Los taxis eléctricos tienen que seguir operando, hay unas inversiones que se han hecho en estos 50 taxis, también hay unas inversiones que se hicieron desde Codensa para generar y garantizar la energía eléctrica para estos vehículos y los taxis están operando dentro de las reglas que tiene un taxi cualquiera en la ciudad”, dijo Bocarejo.

Frente a algunas dificultades pueden afectar a los taxis eléctricos, el funcionario distrital aseguró que éstas vienen desde el inicio del modelo.

“Yo creo que ahí hubo algunos unos temas que no se pudieron prever mejor cuando se diseñó el piloto, por ejemplo, que esos taxis fueran amarillos, que de pronto tuvieran una distinción menos radical a la que tuvieron, porque muchas veces los ciudadanos no los identifican como taxis y eso los puede llegar a afectar”, explicó.

Otro de los problemas de los taxis eléctricos es que tienen una autonomía de 100 kilómetros con cada recarga y esto puede influir en el servicio a la ciudadanía.

“Los taxis eléctricos tienen unas reglas claras de juego, tienen un esquema de suministro de energía con una serie de puntos, porque estos taxis tienen una autonomía de más de 100 kilómetros y necesitan estar en esa recarga y yo creo que eso afecta a veces la decisión de hacia dónde pueden aceptar o no carreras si van tener acceso a la electrolinera”, dijo el secretario distrital.

Agregó que “modificamos un decreto que era un poco iluso, que quería que a partir del primero de enero de 2017 todo vehículo nuevo taxi que entrara fuera un vehículo eléctrico, evidentemente no teníamos la capacidad para tener 3 mil o cinco mil taxis eléctricos en el año 2017 porque no teníamos los puntos de recarga, no teníamos una cantidad de elementos técnicos para garantizar esto”.

Finalmente el secretario de Movilidad expresó que la función nuestra no es privilegiar una tecnología especial, hay vehículos a gas, vehículos muy limpios con otros combustibles y están los vehículos eléctricos y todos ellos pueden tener cabida en la renovación del parque de taxis.

“Se está generando una exclusividad que no nos parece que es la adecuada a una sola tecnología que es la eléctrica, por un lado, y por otro lado también tenemos unas instrucciones del Ministerio de Transporte que es quien fija las calidades de los vehículos que pueden entrar a las ciudades a prestar ese servicio.