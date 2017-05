“No hay que dar respuestas camorreras”, dijo De La Calle Lombana en respuesta a Fernando Londoño

En su visita a Villavicencio el ex negociador del Gobierno Nacional con las FARC Humberto de la Calle Lombana, dijo que no hay que dedicarse a dar respuestas a cada uno de los que no quieren apoyar el proceso de paz en Colombia.

Ante las advertencias del ex ministro Fernando Londoño del Centro Democrático, sobre que es necesario volver “trizas” los acuerdos de paz, de La Calle Lombana dijo que no hay que dar respuestas camorristas a quienes no quieren el proceso de paz.

Dijo el ex funcionario del Gobierno Nacional que el proceso de paz no hay que mirarlo en el cumplimiento de lo inmediato si no en la esperanza de paz que hay generalizada en el país.