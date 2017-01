“No descarto que haya mano criminal detrás del accidente” padre de los dueños del predio en la vereda El Carmen

Manuel Díaz, la persona señalada de ser la dueña del predio en donde ocurrió la tragedia de la vereda El Carmen donde murieron 8 personas y 13 más resultaron heridas, dijo que él no es el dueño del predio sino sus cuatro hijos y que los propios visitantes también tuvieron su parte de culpa al no respetar las advertencias de seguridad además aseguró que no descarta la posibilidad de que manos criminales detrás de las causas del accidente.

“los visitantes prácticamente pasaron por encima de los controladores y no respetaron los avisos de seguridad, nosotros cobrábamos dos mil pesos por persona pero gran parte del recaudo se va en gastos de funcionamiento, diariamente hacemos mantenimiento a los puentes y sus guayas” anunció Díaz

Afirmó que la responsabilidad la tiene Adriana Díaz, que es propietaria de la parte en la que ocurrió el incidente, sin embargo, dijo que la causa del accidente no fue falta de mantenimiento pues según él son lo suficientemente fuertes; de hecho, afirmó que los puentes podían aguantar hasta 140 personas pese a que los avisos rezaban que solo permitían de a siete personas pasando el puente.

Sobre lo dicho por parte de Cormacarena en su reciente comunicado de prensa, el señor Díaz manifestó que “la problemática no es que haya cinco denuncias, sino que haya soluciones, que nos acompañen a hacer las cosas, a lidiar logísticamente con más de 20 mil visitantes cada fin de semana”.

Señaló a la Alcaldía de Villavicencio de “salir a la ligera” a buscar culpables pues ellos también tiene mucha responsabilidad en la tragedia, al no ejercer controles de igual manera acusó a la administración municipal de haberse beneficiado propagandísticamente de la vereda El Carmen.

Al serle preguntado por qué no estaba formalizado el negocio de turismo ambiental, respondió diciendo que “precisamente la “ambigüedad” de Cormacarena a la hora de definir si la zona es o no es de reserva ambiental. Asimismo, controvirtió las afirmaciones de que la zona es reserva forestal desde 1945 diciendo que hay certificados de Libertad y Tradición desde 1970 que reconocen legalmente las propiedades rurales en la zona”.

Añadió que, pese al accidente, la gente sigue yendo a la zona y aseguró que espera un mayor flujo de personas este próximo fin de semana.

Advirtió a las autoridades que prohibir la entrada de personas sería algo peor ya que igual la población entraría ilegalmente y terminarían haciendo daños peores en materia ambiental.