No existe claridad jurídica, financiera y administrativa del consorcio que ejecuta el PAE en Cartagena

Luego que RCN Radio diera a conocer que el contrato del Programa de Alimentación Escolar de Cartagena ha estado por tres años en manos del mismo contratista, la Superintendencia Solidaria de Colombia dio a conocer que intervino a la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia, Cooasucol, la cual era conocida anteriormente como CooseHeróica, la cual hace parte del consorcio “Nutrición Preescolar”, el cual ha manejado el contrato del Programa de Alimentación Escolar de Cartagena desde el año 2014. Contrato PAE de Cartagena ha estado por tres años en manos de un solo contratista

La intervención la realizó la delegada de la Superintendencia, Leidy Mojica, quien señaló que la Cooperativa había violado en artículo 114 del estatuto orgánico del sistema financiero. Esto se traduce que no se tienen claridad sobre los términos financieros y jurídicos de esta organización debido a que se negaba a entregar información a las superintendencias.

“En este momento nos encontramos ejecutamos una medida administrativa de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa de Suministros de Alimentos, esto conllevó a una labor de supervisión, vigilancia y control en el marco de nuestras funciones, de conformidad al decreto 186 del 2004 y la ley 454 del 98. La superintendencia designó un equipo interdisciplinario que adelantó una inspección in sitio a dichas organizaciones donde se examinó su situación financiera, jurídica y administrativa”, señaló.

De acuerdo a la superintendencia, la Cooperativa no suministraba sus estados financieros a la Superintendencia bancaria y se rehusaba a entregar sus libros contables.

(Nuevo escándalo de corrupción en alimentación escolar: pechugas de pollo a $40 mil)

La intervención se dará por un periodo de 2 meses, en los cuales será reemplazado el representante legal y se procederá a tomar el control de su administración financiera para dar claridad a su situación. Sin embargo no se descarta una ampliación de esta medida.

“Inicialmente esta toma de posesión genérica es por un tiempo de dos meses y puede llegar a ser prorrogables por otros dos meses, de conformidad con el decreto 2555 de 2010”, afirmó la delegada.

Como agentes interventores fueron designados Saúl Andrés Díaz, quiene estará como agente especial y la interventora fiscal Saneada Caicedo.

Se debe recordar que el Programa de Alimentación Escolar de Cartagena está en manos de un contratista que cada año conforma un consorcio diferente para licitar. En el año 2016 el PAE fue entregado al Consorcio Preescolar, y en este 2017 fue entregado al Consorcio Nutrición Escolar.

Ambos consorcios están conformados por la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia y la Fundación Impacto Social, las cuales tienen cuestionamientos fiscales por no entregar las raciones de alimentos pactadas en el contrato y no devolver los dineros no ejecutados durante el PAE. Actualmente el contrato PAE de Cartagena está por más de 23 mil 797 millones de pesos.