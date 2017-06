No habrá pico y placa en Bucaramanga por ahora

Pese a que todo estaba listo para que se aplicara de nuevo la medida en Bucaramanga este miércoles 7 de junio, solicitud de aclaratoria de la revocatoria directa de la Resolución N° 085 DE 2017 realizada por los concejales de la ciudad queda aplaza la implementación del Pico y Placa en Bucaramanga.

Según el concejal Pedro Nilson Amaya uno de los corporados de la ciudad que solicitó la aclaración de la revocatoria, la medida del pico y placa queda suspendida provisionalmente hasta que la honorable magistrada del juzgado noveno no de la aclaración del auto que dio el levantamiento de la suspensión provisional.

“Lo que significa que si la Dirección de Tránsito de Bucaramanga no ha sido notificada ni por el juzgado noveno ni por el Tribunal Administrativo de Santander, el pico y placa no se puede implementar en la ciudad hasta que no se realice este debido proceso porque de lo contrario estaría incurriendo en una falta gravísima que debería ser investigada” agregó el Concejal amaya.

“Por la vía del derecho le solicitamos esa aclaración a la magistrada porque no estamos de acuerdo con los cinco dígitos que la Dirección de Tránsito le quiere imponer a los comerciantes del centro de la ciudad, dejo claro que si estoy de acuerdo con el pico y placa de los dos dígitos” dijo el Concejal.

“Yo mismo le radique a la Dirección de Tránsito que no podía aplicar el pico y placa porque la sentencia no había quedado en firme ni ejecutada y por eso el Ingeniero Miller Salas no puede aplicar la medida y debe esperar un término de 18 a 20 días para aplicar la restricción” señaló el corporado.

Se puede socializar

No se podrá socializar la medida del pico y placa según lo manifestó el concejal Pedro Nilson hasta que el auto o la sentencia quede en firme y ejecutado y hasta que se realice este proceso si se aplicaría la medida, lo que sí está claro es que el Alcalde de Bucaramanga puede firmar por decreto el pico y placa.

Esta posición de los concejales de Bucaramanga se debe a que no están de acuerdo que se les aplique el pico y placa a la zona céntrica y al aumento del parque automotor en la ciudad.