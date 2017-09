No hay rastro de un colombiano en Puerto Rico luego del huracán María

Foto: suministrada por la familia.

La última vez que los familiares de Gelver José Espinosa se comunicaron con él previo al paso del huracán María, el colombiano quien labora como policía federal en Puerto Rico les manifestó que se quedaría en la localidad de Cidra a la espera del fenómeno natural, sin embargo después del acontecimiento, su familia lo único que sabe es que el huracán destruyó el municipio que sirvió de refugio al hombre de 41 años quien continúa desaparecido.

Andrea Espinosa, hermana del colombiano indicó que han pasado los días y siguen sin saber del paradero del hombre nacido en Bogotá pero radicado hace 19 años en dicho país.

“Hablamos y él nos manifestó que se quedaría allí porque era lo suficientemente fuerte para afrontar el huracán, pero desde ese día no volvimos a saber de él. No tiene redes sociales, le llamamos, le escribimos y hemos hecho de todo pero no logramos saber algo de él”.

La localidad de Cidra quedó totalmente destruida luego del paso del huracán María en Puerto Rico, hecho que mantiene la angustia en la familia del colombiano que reside allí hace 19 años y de quien no conocen rastro.