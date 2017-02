“No me he reunido con el presidente de la ANI” Alejandro Chacón

El representante a la cámara por Norte de Santander Alejandro Carlos Chacón fue nombrado por Luis Fernando Andrade presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en una de sus audiencias el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

Chacón señaló, que en ningún momento ha asistido a las oficinas de la ANI y que lo puede probar porque no existe registro de los mismos.

“No existen registros de mis visitas a la ANI, lo puedo probar por eso no tengo temor de esas investigaciones” expresó el representante.

Asimismo, agregó “Ya solicité al por medio de una carta al señor Andrade que se retracte de esas declaraciones o lo iba a demandar pues yo no me reuní con él en ningún momento; ya me respondió y dijo que no tenía responsabilidad de lo que salga en los medios”

Además, el político nortesantandereano sostuvo que todos los congresistas realizan gestiones ante el gobierno nacional por obras en sus departamentos y eso no debe ser tomado como participación en temas de corrupción.

Finalmente, se conoció que los otros políticos nombrados por el presidente de ANI son Bernardo “Ñoño” Elías del Partido de la U, Ciro Rodríguez del Partido Conservador, el mencionado Alejandro Chacón del Partido Liberal, Alfredo Cuello Partido Conservador y Manuel Guillermo Mora del Partido de la U.