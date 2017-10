No tengo porqué ofrecer disculpas por limarme las uñas: Nancy Lora

“Yo no tengo que pedir disculpas por haberme limado las uñas”, insistió la concejala, Nancy Lora, luego de aparecer en un video en plena sesión mirando revistas de moda.

Luego de la polémica que se generó en Bucaramanga por un video en el que se ve a varias concejalas del municipio viendo revistas de moda y limándose las uñas en medio de un control político, una de las implicadas, la corporada Nancy Lora, aseguró que no pedirá disculpas a la ciudadanía por el hecho, del que aseguró volvería a hacer sin problema alguno.

“No me preocupa y no tengo que pedirle disculpas a nadie porque no estaba cometiendo error alguno, y si se me parte la uña, saco la lima y me la arreglo. Ayer con todo lo que ha sucedido, me fui para un spa y voy a publicar esas fotos allá en toalla y podemos publicar una foto haciendo aseo en la casa, eso es una cortina de humo para el proyecto del impuesto a la telefonía celular”, enfatizó.

En el video participaron 3 concejalas quienes aparte de ver su celular, durante la sesión, arreglaron sus uñas y observaron revistas de moda.