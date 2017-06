El no pago de salarios a los maestros es una represalia del Presidente Santos: Docentes de Caldas

Foto: RCN Radio

Luego del anuncio del Presidente Juan Manuel Santos de no pagar los salarios a los maestros que están en paro, los docentes en Caldas dijeron que solo es una represalia para que vuelvan a las aulas de clase.

Los docentes del país cumplieron 29 días en paro y de acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, esos días no les serán pagos a los docentes, porque según él, son jornadas no laboradas.

Los docentes en Caldas, manifestaron que el anuncio del Presidente no les preocupa, que ellos no protestan por dineros de ellos sino por mejorar la calidad de educación de los estudiantes.

“Este anuncio solo es una represalia del presidente, nosotros mantendremos el cese de actividades indefinido porque sabemos que plata para las Farc si hay pero para la educación no” dijo el docente del colegio Leonardo Davinci.

“Yo no le veo problema al anuncio de Santos, nosotros no estamos en paro por salarios, estamos en las calles peleando la calidad de la educación” explicó docente del colegio Pio XII.

“Es una medida en represalia a las protestas de los maestros, no me parece justo porque cuando no estamos en las aulas y estamos marchando también estamos educando a nuestros estudiantes para que luchen por sus ideales” dijo docente del colegio Leonardo Davinci.

Los docentes siguen exigiendo al Gobierno Nacional llegar a un pronto acuerdo y que se tengan en cuenta, 5 puntos esenciales conocidos por esta casa radial que son: bonificación, primas extralegales, definición de docente, jornada única y conservación de derechos de carrera.

Los educadores se tomaron este jueves 8 de junio los barrios de Manizales para explicarles a tenderos, carniceros y a los mismos padres de familia, que los paros se adelantan por los incumplimientos del gobierno nacional.