No permitiremos que deudas de EPS pongan en riesgo servicios en Casa del Niño: Gobernador de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, hizo un llamado a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para que se pongan al día con el pago de sus obligaciones económicas con el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja -‘La Casa del Niño’.

El mensaje se da tras conocerse el riesgo inminente en el que se encuentran 14.000 niños y adolescentes de Bolívar de no continuar con atención en salud en esa entidad, debido a la deuda de más de 28 mil millones de pesos que registran 13 EPS.

“La Casa del Niño tiene nuestro apoyo, y no vamos a permitir que ponga en riesgo su excelente prestación de servicios médicos por el incumplimiento de algunas EPS. No podemos seguir viendo cómo los prestadores de servicios de salud que sí funcionan se vean en alto riesgo por culpa de estas EPS”, dijo.

El mandatario departamental extendió el llamado Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para que se garantice la atención de niños y adolescentes en la Casa del Niño.

“Hemos manifestado, en reiteradas oportunidades, que el sistema de salud premia a las EPS y castiga a los que realmente hacen la labor. Por ello he solicitado al Ministerio de salud y a la Superintendencia de salud su presencia de manera inmediata para respaldar y proteger la atención a los niños más necesitados, no sólo de Bolívar, sino también de la Región Caribe que día a día presta la Casa del Niño”, aseveró.

Anunció que adelantará acciones legales contra las EPS morosas.“Vamos a iniciar una acción legal de grupo, a nombre de todos los niños de Bolívar, para que si las EPS no pagan lo que le deben a la Casa del Niño, por vía judicial no solo cumplan con sus obligaciones económicas, sino que también la justicia nos ayude a meter en cintura a esos desalmados de estas EPS, que demuestran no tener ningún compromiso social y de servicio“, puntualizó Turbay Paz.