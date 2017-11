No permitiremos segundas oportunidades para Electricaribe: Gobernador de Bolívar

Foto: Tomada de la cuenta @dumek_turbay

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, volvió a reiterar su posición sobre Electricaribe y la búsqueda de un nuevo operador para el servicio de energía eléctrica en la Región Caribe.

El mandatario departamental le salió al paso a una posibilidad que desde la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) se estaría contemplando para que, a través de una inyección de capital, se pueda salvar la compañía.

Turbay Paz fue enfático en su afirmación de que “el desenlace de Electricaribe no es otro, sino el más lógico”, haciendo referencia a la entrada de una nueva empresa con capacidad financiera y operativa para hacerle frente al problema de la deficiencia que registra el servicio en el Caribe Colombiano.

“Es una empresa mal administrada, que no se comunica con la ciudad, que no hace las inversiones que le corresponden, una empresa que le hace mal uso a los subsidios que asigna el gobierno. Esa empresa debería acabar como está acabando: intervenida, liquidada y que tengamos la posibilidad de que contemos con un nuevo operador”, expresó.

Manifestó que “la relación entre el Estado colombiano y la empresa, frente a los posibles reclamos de la empresa, deberán ser manejados por el equipo jurídico del gobierno nacional”, al tiempo que sostuvo que en lo relacionado con el servicio, la única posibilidad que aceptan los habitantes de esta región del país es que “la empresa llamada Electricaribe, intervenida por el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, pase a manos de un operador con músculo financiero, conocedor del sistema y con la posibilidad real de darnos garantías frente a lo que se viene en los próximos años”.

“Si eso no sucede, tengan la plena seguridad que vamos a seguir en la misma crisis o incluso peor”, aseveró.

Puntualizó el Gobernador de Bolívar expresando que la posible inyección de capital a Electricaribe puede llevar a consideraciones inequívocas de “segundas oportunidades” para la empresa, situación que sostuvo que los habitantes ni los gobernadores de la región permitirán debido a que la decisión unánime es que la compañía deje de prestar el servicio.

“Nosotros, los habitantes, los gobernadores del Caribe, no queremos ninguna posibilidad para ellos. No podemos caer en la trampa, no podemos permitir que la empresa que por muchos años nos trató como nos trató, nos ofreció un mal servicio, pueda tener una posibilidad de recuperar. Aquí la solicitud es que se liquide la empresa, se termine ese proceso y se abra la subasta para que llegue el nuevo operador”, aseveró.