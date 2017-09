Hasta que no se determine responsable de garantía, no será intervenido el viaducto de La Orquídea

Viaducto de La Orquídea. Foto: RCN Radio.

A pesar de tener plenamente identificadas las falencias estructurales que presenta el viaducto de La Orquídea, y que el paso por el mismo se encuentra suspendido, este aun no ha sido sometido a ninguna intervención.

La razón es que hasta tanto no se determine si existe o no, responsabilidad por parte del contratista, no se puede proceder a realizar las acciones de adecuación para que este viaducto, nuevamente pueda entrar en operación.

Ricardo Avella, director del Invías seccional Casanare, expresó que en este momento se encuentra en desarrollo un proceso jurídico que determinará quién debe responder por la garantía de las obras; dicho proceso es adelantado por parte de la oficina jurídica del Invías.

Avella enfatizó en que, lo que a él le corresponde y compete, es entregar los conceptos referentes a la parte técnica, y aclaró que el Invías ha realizado las gestiones para que este en operación una variante por el sector, con lo que se ha mantenido la normalidad en el tránsito vehicular.