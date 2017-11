“No se trata de persecución de nadie”: procurador Fernando Carrillo sobre suspensión de alcalde de Santa Marta

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo aseguró que la suspensión por 3 meses al alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez hace parte de una cadena de hechos que han venido siendo denunciados con anterioridad ante el ente de control.

Según el jefe del ministerio público la sanción impuesta al mandatario samario hace parte de una lista de anomalías en contra de la normatividad electoral.

“Aquí no se trata de persecución de nadie, absolutamente, se trata de hechos irregulares de incumplimiento de la ley, aquí no solo ha habido participación del alcalde en actividades políticas de una precandidatura presidencial, sino que hemos recibido denuncias de la forma como se ha conminado y obligado a funcionarios de la alcaldía de Santa Marta a participar también en una campaña que es hoy de un precandidato presidencial porque está recogiendo firmas, nosotros queremos reiterar exactamente eso, aquí no se puede obligar a nadie a recoger firmas, ni ponerle metas a los funcionarios públicos del número de firmas que tienen que recoger para mantener sus contratos”, explicó el procurador.

El procurador Carrillo igualmente confirmó que hay denuncias de utilización del presupuesto de la ciudad de Santa Marta al servicio de una candidatura presidencial.

“Eso es inaceptable y por eso hemos tomado esas determinaciones, estamos esperando que los funcionarios públicos, en el caso de la alcaldía de Santa Marta, sepan que no pueden ser obligados por nadie a participar en política, aquí lamentablemente estamos en esta práctica triste de que se están utilizando las recolecciones de firmas para comenzar a hacer campaña política y eso es violatorio de la normatividad en materia electoral”, puntualizó el jefe del ministerio público.