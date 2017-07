No tengo dificultad en someterme al tribunal de la verdad: Serpa al Alcalde de Bucaramanga

En medio de las acaloradas discusiones que han sostenido el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y el Senador Horacio Serpa por acusaciones de parte y parte, el exgobernador de Santander aceptó el reto que le impuso el mandatario de los bumangueses de someterse a un tribunal de la verdad que arrojaría los resultados de quién le ha cumplido a la comunidad y con sus labores políticas; Serpa aseguró que no tiene miedo de acceder a tal práctica.

“Sí, sí, yo me someto, como dije en alguna oportunidad yo me someto hasta el juicio de Nuremberg, de manera que no tengo ninguna dificultad en hacerlo en cualquier momento”.

Sobre sus posibles influencias en la Fiscalía y algunos entes de control, Serpa aseguró que estas versiones no son ciertas y que han sido tergiversadas por algunas personas.

“Esas son expresiones de personas que no saben cómo funcionan las cosas, los funcionarios que manejan las entidades de control son funcionarios serios y responsables como lo son la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Esas son circunstancias que hay que tener siempre muy en cuenta”.

El rifirrafe entre Serpa y Hernández se dio desde el momento en el que el alcalde del municipio invitó a los ciudadanos a derrotar al senado y ‘troncarle’ su camino al congreso.