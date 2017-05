Si no volviera a la Gobernación, postularía mi nombre al Senado: Guido Echeverry

Foto: RCN Radio

El gobernador Suspendido de Caldas, Guido Echeverry Piedrahita, se pronunció en RCN Radio sobre las más recientes actuaciones del Consejo de Estado, en el proceso que se adelanta por la demanda de nulidad de su elección.

El abogado y académico, invitado a la mesa de trabajo de RCN Radio en Manizales, habló inicialmente de la publicación de la Revista Semana que en una nota titulada: “Reversazo en el caso Gobernador de Caldas”, da por un hecho el regreso de Guido a la gobernación, al advertir que la Magistrada Lucy Janneet Bermúdez Bermúdez, cambió de parecer.

Ante esta publicación, RCN Radio se valió de una fuente que pidió reserva y analizó la noticia de Semana y concluyó básicamente, que no hubo reversazo en esa demanda porque la medida cautelar que ella decretó al suspender al Gobernador Guido Echeverry, es sólo eso, una suspensión provisional y no siempre termina con una nulidad de la elección.

“En la mayoría de casos, cuando se decreta una media cautelar, regularmente direcciona un fallo en ese sentido, sin embargo en este caso, es muy probable que la situación sea diferente, porque es un caso suigeneris, es decir, es un caso único en el país: que a un gobernador lo destituyan por inhabilidad, vuelva y se postule, salga electo y luego demanden otra vez esa elección. Jamás se había presentado un caso igual en el país”, recordó el analista jurídico.

Y Como no existe precedente jurisprudencial al respecto, de ahí que sea tan complejo tomar una decisión. Decisión que puede ser que anulen su elección o por el contrario, regrese a terminar su mandato, concluyó la persona indagada por RCN Radio.

Ante la publicación de la Revista Semana y el análisis de RCN Radio, el Gobernador Guido Echeverry dijo lo siguiente:

“Yo vi la noticia de Semana y se nota que leyeron la providencia, pero me declaro 100 por ciento de acuerdo con el análisis que le hizo RCN Radio en el sentido de que sólo es una ponencia”.

“Esa ponencia se tiene que votar no sólo con respecto a los temas que allí se plantean, sino también con lo que constituye lo que los abogados llamamos la fijación del litigio, es decir, aquellos argumentos que nosotros estamos exponiendo para demostrar que no estaba inhabilitado cuando fui elegido como Gobernador de Caldas en el 2015.

Este es un caso, como muy bien RCN Radio lo dice, único en el país y esto hace que tome mucha importancia jurídica, toda vez que hay la necesidad de sentar jurisprudencia, indicó Echeverry Piedrahita.

Cuando pedimos que la demanda fuera fallada en Sala Plena, no es desconfianza con la Sección Quinta, sino que no estuvimos de acuerdo con los argumentos de esa área del Consejo de Estado, cuando ha decidido como lo ha hecho, porque hemos insistido que yo, no debí haber sido suspendido y por eso la importancia que sea Sala Plena que contraste nuestros argumentos con los de la Sección Quinta, explicó.

“Lo que yo intuyo que expuso la Magistrada en su ponencia, no es otra cosa que insistir en su posición y ahora que diga la Sala Plena si mantiene esa postura o la cambia y en este sentido se tendría que aplicar un cambio de jurisprudencia hacia adelante, es decir, extun y no hacia atrás y en consecuencia la Magistrada no reversó”, agregó el mandatario suspendido.

Ahora se busca simplemente es que el Consejo de Estado le diga al país, hacia el futuro cuáles son las reglas de juego en estos temas electorales, dijo.

RCN Radio le preguntó en la misma entrevista a Guido Echeverry, que si finalmente el Consejo de Estado llegase a declarar nula su elección como Gobernador de Caldas, aspiraría al Senado de la República, como se ha rumorado?

Guido, respondió:

“Yo tuve la ocasión de hablar con el doctor Germán Vargas Lleras hace unos 20 días y efectivamente me ofreció hacer parte de la lista de Cambio Radical al Senado de la República. Yo no tengo eso en la cabeza hoy; mi intención es seguir ejerciendo como Gobernador, donde hay mucho para hacer y estoy confiado en que esta demanda en el Consejo de Estado, va a salir muy bien”.

Si no salieran bien las cosas, yo pensaría que cada día trae su afán, pero sí consideraría la posibilidad de hacer parte de las listas de Cambio Radical al Senado y en tal sentido nos aprestaríamos a una nueva campaña electoral, advirtió Echeverry Piedrahita.

“Pero yo quiero terminar en la gobernación, además porque me gustaría que la opinión pública de Caldas entendiera que siempre tuvimos la razón cuando dijimos que no estábamos inhabilitados y que nuestra aspiración a la gobernación no era objeto de la simple codicia personal o de la búsqueda irracional del poder territorial, no, fue fruto de una larga reflexión y del diálogo con la dirigencia política y la sociedad civil que nos hicieron tomar la decisión de aspirar a la Gobernación”, aclaró.

Guido Echeverry, dijo finalmente que tiene una muy buena amistad con el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras de quien dijo que valora su persona, su figura política, su pensamiento, inteligencia y su capacidad de trabajo, por lo que estarían dadas las circunstancias políticas para aspirar al Senado por el movimiento que él lidera en el país. Pero lo primero es mi deseo de terminar el mandato en la Gobernación de Caldas, insistió.