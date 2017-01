“Yo no soy xenófobo”: responde Germán Vargas por expresión sobre ‘venecos’

El vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que usó el término ‘veneco’ como un gentilicio y no como una expresión discriminatoria hacia los venezolanos.

Este término fue usado inicialmente por parte del funcionario en Tibú, Norte de Santander, durante una jornada de entrega de viviendas. Allí el vicepresidente dijo que las casas gratis no eran para ‘venecos’.

Ante la inconformidad que generó dicha expresión en el gobierno de Venezuela, el vicepresidente aclaró que el término no encierra algún tipo de discriminación, dijo que este término fue usado como un gentilicio, así como en Colombia se le llama a una persona ‘cachaca’ o ‘costeña’.

“Yo no soy xenófobo. El término no es para nada despectivo. Es un gentilicio. Imagínese es como si a mí me molestara que me dijeran cachaco y a la gente del Caribe le molestara que le dijeran costeños. No se debe dar lugar a ese tipo de interpretaciones”, precisó.

Germán Vargas, agregó que le sorprende que Venezuela le haya dado una connotación de xenofobia a esta expresión: “Me sorprende mucho que en Venezuela le hayan dado esta connotación y sobre todo el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro, un gobierno que no respeta la democracia, no respeta las instituciones y que nunca ha respondido las muchas notas y los mensajes que por los caminos diplomáticos les hemos enviado por el maltrato a los compatriotas en ese país”.

Este pronunciamiento por parte del vicepresidente se dio en el municipio El Carmen de Bolívar donde impulsaba la segunda fase del programa de viviendas gratuitas.