Gramaloteros reclaman el pago de subsidio de arriendo que no reciben desde hace un año

Foto RCN Radio Cúcuta

Familias Gramaloteras, denuncian que desde el mes de octubre del 2016 no reciben dinero para el pago de arriendo, compromiso adquirido por el Gobierno Nacional, mientras se les entregaba su nueva casa.

El personero de Gramalote Gerardo Villamizar dijo a RCN “más de 200 familias damnificadas por la destrucción de Gramalote, desde hace un año no reciben dinero para pagar el arriendo, ni tan poco la nueva casa anunciada por el Fondo de Adaptación”.

Así mismo, dijo que aproximadamente 1.008 familias recibirán casa en Miraflores, en el Nuevo Gramalote, pero infortunadamente el Fondo de Adaptación cometió un error, al sacar de forma apresurada a varias familias de la lista de los beneficiados con subsidio de arriendo.

Flor Medina una mujer de 65 años de edad, cabeza de familia dijo a RCN “desde el mes de octubre no me llega el pago de arriendo, la casa me la acaban de entregar, pero me preocupa porque que le debo al propietario de la vivienda, en donde viví más de cinco años en el barrio Motilones”.

Ante estas denuncias se espera que la Oficina de Gestión del Riesgo en Norte de Santander, revisen las listas que han sido depuradas por parte del Fondo de Adaptación, sin tener en cuenta la deuda acumulada, ni el número de familias que aún no han recibido vivienda.