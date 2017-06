Los recortes presupuestales del Gobierno Nacional afecta nómina de docentes y ejecución del PAE

El Gobierno nacional ha realizado en el último año un recorte de 1.8 billones de pesos para el sector educativo a las diferentes regiones del país, pero desde el 2001 hasta el 2017 los entes territoriales han perdido 68 billones de pesos.

“Estos recortes obedecen a una decisión del Gobierno Nacional que modificó el sistema de las transferencias es decir se cambió lo que era situado fiscal que era una partida fija del presupuesto, sin tener en cuenta el número de alumnos y ahora al decrecer los estudiantes decrecen los recursos, pero las necesidades son las mismas o al contrario aumentan en colegios y escuelas,” dijo a RCN Hugo Cárdenas presidente de Asinort.

Con estas medidas se poco a poco se busca privatizar la educación, y por eso esta pelea del magisterio requiere el respaldo de los Alcaldes y Gobernadores.

En Cúcuta solamente 58 mil alumnos se benefician con el PAE Plan de Alimentación Escolar, cuando en realidad son 118 mil niños estudiantes que se deben beneficiar con este programa, y solamente iría hasta el mes de septiembre, en el Departamento es lo contrario tiene una cobertura de una 96% pero se han realizado múltiples esfuerzos porque el Gobierno Nacional ha recortado su presupuesto dijo Cárdenas a RCN.

Estos recortes podría afectar igualmente el pago de salarios para personal de Cúcuta, solamente hay dineros para el mes de septiembre , es decir se presentarían problemas para el pago de prima de navidad, si el Gobierno Nacional no realiza los reajuste pertinentes, aunque se podría aprobar los recursos con una adicional presupuestal en el Congreso de la República, es decir no es cierto todo lo que dice la ministra de educación, quien dice que no hay dineros, dijo el líder sindical a RCN.

Puntualizó Cárdenas “nosotros estamos pidiendo el pago de una bonificación por los servicios prestados como trabajadores del Estado, no estamos pidiendo más de lo que exigen los trabajadores estatales que es el 33% de un salario al año”.