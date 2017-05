Nos asiste la razón jurídica, que Guido Echeverry no está inhabilitado: Abogado Rodrigo Durán

Foto: RCN Radio

El abogado-jefe del equipo de defensa del gobernador suspendido, Guido Echeverry, en la demanda de nulidad de su elección, Rodrigo Durán habló por primera vez para un medio radial, sobre el proceso que está por definirse en el Consejo de Estado.

Inicialmente, el profesional del derecho se refirió al salvamento de voto, de varios magistrados y dijo que son pronunciamientos de los consejeros sobre la solicitud que fuera la Sala Plena la que conozca esa demanda de nulidad y dicte fallo, es decir, son discrepancias que ellos tienen sobre la decisión que sea la plenaria la que conozca el proceso, al considerar que no había motivos suficientes para que fuera en ese escenario jurídico. Pero en ningún evento ello corresponde a un pronunciamiento previo o definitivo, por lo que debemos esperar el fallo con toda prudencia y todo el respeto por el Consejo de Estado, indicó.

RCN Radio le preguntó al abogado Durán si el hecho que la Sala Plena defina la demanda de nulidad de la elección de Echeverry, les da más garantías?, respondió:

“No es que nos de más garantías, sino ir a Plenaria es un tema procesal contemplado en el código de procedimiento administrativo de lo contencioso administrativo, cuando la plenaria estima que por circunstancias de importancia y a futuro de jurisprudencia, se debe conocer allí y es además un elemento discrecional conocer todo el proceso, saber qué pasó, por lo que reitero hay que esperar con prudencia, porque hasta hoy, todo está igual, es decir, como lo dejó la Sección Quinta”.

El tercer interrogante que RCN Radio le hizo al defensor de Guido Echeverry, Rodrigo Durán fue: si con lo que ha pasado en el Consejo de Estado, es decir, las más recientes actuaciones, ustedes están más optimistas?, respondió:

“En el caso particular de la defensa que hemos hecho de la elección del gobernador Echeverry, estamos convencidos que nos asiste la razón jurídica y es la óptica bajo la que siempre lo hemos defendido, si no fuera así, no estuviéramos dando la batalla judicial”, explicó.

En este proceso hay 2 extremos o posiciones: el de la Sección Quinta y el de la defensa de Guido Echeverry, y es entonces el Consejo de Estado en su plenaria que deberá decidir quién tiene la razón y en el caso nuestro nos asiste la medida del convencimiento jurídico, pero eso no es garantía, de ahí que reitere que debemos esperar con respeto lo que defina la Sala Plena, anotó el señor Durán.

Un fallo sobre el caso Guido Echeverry, podría conocerse esta semana y en él se sabrá si el mandatario suspendido regresa a la gobernación o declaran nula su elección.