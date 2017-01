Nuevamente polémica en Salento por peaje ambiental

El ambientalista Néstor Ocampo, denunció de nuevo la instalación de un peaje en zona rural de Salento. Esta irregularidad se presentó en el predio conocido como El Portón, donde están cobrando entre 2.000 y 4.000 pesos por cruzar el camino que conduce desde Cocora hasta el Parque Natural Nacional Los Nevados.

Nestor Ocampo, director de la Fundación Ecológica Cosmos dijo que esta medida es arbitraria, pues este es el paso de uno de los ingresos a reservas naturales que se encuentran en la parte alta, como el Parque Nacional de Los Nevados.

El representante de la Fundación Cosmos, indicó que esta situación se debe al turismo desbordado, consumidor y depredador, que está fuera de control y acabando con el departamento, sin acciones precisas de las autoridades.

El sub secretario de gobierno, tránsito y transporte de Salento Hugo Alexander Bernal, indicó que este cobro no está permitido, mientras tanto, el proceso con la querella sigue abierto y no ha llegado a la instancia final para que se tome una decisión, manifestó el funcionario.

El dueño del predio manifestó en un video publicado en redes sociales, que tiene autorización para cobrar este peaje, según él, porque registra en Cámara de Comercio, Industria y Comercio y en el RUT. La alcaldía de Salento señaló que los turistas pueden transitar por este sitio sin pagar ningún precio.