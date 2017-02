Nuevo enfrentamiento entre abogado de menores abusados por sacerdote y arzobispo de Cali

Elmer Montaña, abogado de menores abusados por religioso. Foto RCN Radio Cali.

No paran los enfrentamientos a través de las redes sociales o verbales entre el abogado de los niños abusados por el sacerdote William de Jesús Mazo y el arzobispo de Cali monseñor Darío de Jesús Monsalve.

El último caso se dio cuando el defensor de los menores responsabiliza al prelado de la iglesia católica sí algo le ocurre por unos twitter del religioso sobre el proceso que se adelanta en un juzgado.

En diálogo con RCN Radio el abogado señaló lo que le envió en la comunicación “le solicito por favor que ya cese estos ataques en contra mía a través de su cuenta de twitter donde se ha dado a la tarea de descalificarme con epítetos realmente duros, me ha señalado como hijo de las tinieblas, hijo del demonio, de lobo que tiene en peligro a la Arquidiócesis y esto realmente preocupa porque no faltará de pronto el voluntarioso que crea que pueda ayudar a la iglesia católica haciéndome daño”.

Más adelante agrega “Le digo a monseñor que lo hago responsable de lo que me llegare a pasar porque la verdad sea dicha ya me comienzo a preocuparme por mi integridad física y de mi familia porque también me he dado cuenta de unas cadenas de oraciones en las cuales se repiten los calificativos de arzobispo y de algunos creyentes muy radicales que van a hacer hasta lo imposible para que salga de Cali”.

Dijo que le llama la atención que en vez de tratar de remediar la iglesia retractándose de las acusaciones a los menores y sus padres de familia como los responsables del abuso sexual, monseñor la haya emprendido contra él.

Esta la carta enviada al Arzobispo de Cali: