Con nuevo horario comenzará a regir el pico y placa en Bucaramanga

Autoridades piden tener clara la información. Foto: RCN Radio.

Desde el 23 de enero comenzará a regir el nuevo pico y placa en Bucaramanga que se aplicará de lunes a viernes para carros y motos en un horario comprendido entre las 5:00 a.m. y 9:00 a.m. y desde las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

La restricción continuará aplicándose en el municipio, excepto en los barrios del Norte y Nororiente, así como en el Anillo Vial, en el sector del Café Madrid.

Los lunes no podrán circular vehículos que sus placas terminen en 1 y 2; el martes los terminados en 3 y 4; miércoles 5 y 6; jueves 7 y 8; y los viernes 9 y 0.

Dirección de Tránsito de Bucarmanga comunicó que este año existirá una restricción par e impar desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en el centro de la ciudad, entre las carreras 9 y 19 y desde la avenida Quebradaseca hasta la calle 45. Lo anterior quiere decir que existirá pico y placa en el sector del comercio para los vehiculos con placas terminadas en números pares, durante fechas pares y para las terminadas en número impar, en fechas impares; por ejemplo: el lunes 23 de enero no podrán transitar en el centro los carros ni las motos con placas que terminen en 1, 3, 5, 7 y 9 (números impares) y el martes, 24 de enero no podrán circular vehículos cuyas placas terminen en 2, 4, 6, 8 y 0 (números pares).

Inconformismos ante el nuevo pico y placa en Bucaramanga

Con la implementación del nuevo pico y placa en la ciudad, surgió el inconformismo por parte de la Veeduría Ciudadana Poder Motero. Según José Velásquez, líder de la veeduaría, la restricción afectará directamente el comercio del centro de Bucaramanga, ya que quienes quieran visitarlo no podrán hacerlo puesto que allí operará el pico y placa bajo días impares y pares. Añadió que la alcaldía municipal incumplió su palabra de hacer partícipe la veeduría del gremio de motociclistas en la toma de la determinación del pico y placa.

Para unos, la medida del pico y placa es favorable si se tiene en cuenta la congestión vehicular que se da diariamente en Bucaramanga, para otros es desfavorable el hecho de que el centro vaya a estar bajo la restricción. El nuevo pico y placa será socializado durante la primera semana con los conductores, pero a parti de la segunda se comenzarán a poner las multas pertinentes a quienes lo incumplan.