Nuevo secuestro en Norte de Santander

La ingeniera agroindustrial Yuri Katherine fue secuestrada en Tibú el pasado 15 de marzo, por un grupo armado identificado como la columna Pedro Echeverry del Epl.

El señor Juan Enrique Higuera padre de la ingeniera dijo a RCN que su hija fue obligada a salir de las oficinas de la empresa palmicultora Dumian Ltda, por cuatro hombres que ingresaron armados con prendas de Ecopetrol, que habían hurtado a varios funcionarios de la empresa petrolera.

“Desde el 15 de marzo, no tengo vida propia, no duermo, ni quiero comer, es una angustia que me invade el alma, porque cada segundo pienso en donde tendrán a mi hija” dijo el señor Juan Enrique Higuera padre de la joven ingeniera.

Así mismo dijo que recibió una llamada telefónica del Epl, quienes exigen el pago de una suma de 1.500 millones de pesos por su liberación, “nosotros no tenemos dinero, mi familia es humilde y tristemente mi hija ha quedado en medio de un enfrentamiento entre una empresa y un grupo, al final nos duele solamente a nosotros” manifestó el señor Higuera a RCN.

La ingeniera llevaba seis meses laborando en Tibú y en varias oportunidades se había trasladado hacia la zona rural a trabajar con la comunidad, en especial con las mujeres cabeza de familia y nunca había recibido amenazas en la zona.

“Solamente mi abogado, mi defensor es Dios a quien le pongo toda mi esperanza por la liberación de mi hija, que con mucho esfuerzo realizó sus estudio y se fue a trabajar al Catatumbo en busca de una mejor calidad de vida, como profesional”, puntualizó su padre quien acababa de salir de una cirugía cuando se produjo el secuestro de su hija.

En las últimas semanas se conoció igualmente el secuestro de dos personas en Arboledas, se trata del señor José Leal y su hija Darly Andrea Leal en Arboledas, de quienes no se tiene ninguna información hasta el momento.