El nuevo técnico del Once Caldas saldrá de una terna conformada por dos colombianos y un argentino

En rueda de prensa, el presidente del Once Caldas Tulio Mario Castrillón, oficializó este lunes que de común acuerdo con el cuerpo técnico encabezado por Hernán Lisi, decidieron dar por terminado el contrato que vinculaba a sus integrantes con el equipo y que de manera temporal se encargó de la dirección técnica al director de Divisiones Menores, Herney Duque, con la asistencia técnica de Juan Carlos Henao y con Ramón Tabares como preparador físico. El directivo explicó que de la cantidad de hojas de vida que recogieron, seleccionaron 3 cuerpos técnicos: 2 encabezados por directores técnicos colombianos y 1 argentino, y de allí, luego de una minuciosa evaluación, se escogerá a los responsables de orientar el nuevo rumbo deportivo del equipo blanco. También habló de la contratación de un nuevo gerente deportivo El señor Castrillón dijo además, que el tiempo es apremiante, pero no debe ser un condicionante que marque la obtención de logros a futuro. Fue claro en manifestar que si que si se consigue cerrar negociaciones con el nuevo cuerpo técnico, lo más pronto posible estarán al frente del equipo.

Igualmente, hizo referencia al modelo táctico y al estilo de juego que de ahora en adelante identificará al onceno caldense y aseguró que con un grupo de asesores evalúan estos componentes para integrarlos en los próximos torneos.



El presidente de la institución, aprovechó el encuentro con los medios de comunicación para expresar varias inconformidades: la primera de ellas fue la falta de apoyo de la ciudad. En este sentido dijo que la exoneración de impuestos no es para el Once Caldas sino para la ciudad, porque la misma se retribuye en programas de tipo social y en lo relacionado con el comodato del estadio, afirmó que no impacta en los resultados económicos.