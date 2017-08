Nunca he tratado despectivamente a los negros: alcalde Maurice Armitage

Alcalde de Cali, Maurice Armitage.

Una polémica se dio de nuevo en Cali por unas declaraciones del alcalde Maurice Armitage a un medio de comunicación nacional por una palabra que utilizó sobre los afrodescendientes y a la que salió este miércoles a aclarar dicha situación.

En la entrevista al noticiero de televisión CM& relacionada sobre los hechos violentos del partido entre América y Deportivo Cali el 24 de mayo de este año, tanto dentro como en las afueras del estadio Pascual Guerrero, el mandatario señalo “yo llamé al Presidente del América y al de la Dimayor y les dije: por favor aplacen ese partido, porque teníamos en ese momento los problemas en Buenaventura, todo el occidente colombiano estaba convulsionado con el problema de Buenaventura, que fue serio, y eso nos estaba repercutiendo en Cali. Cali es una ciudad muy explosiva, donde tenemos un millón de negros en Cali, convivimos con ellos en paz, los queremos mucho, pero tenemos que tener cuidado sobre todo con este tipo de violencia”, esta declaración causó rechazo en redes sociales.

A raíz de esta situación el alcalde, Maurice Armitage, se defendió explicando lo siguiente “Yo nunca he tratado despectivamente a ningún ser humano y mucho menos a los negros, la palabra negro de golpe en Bogotá la ven como despectiva porque no tienen relación con los negros, pero aquí en Cali tenemos relación con los negros de manera que la palabra negro para mí no es despectiva, será despectiva para quien no los ha tratado, pero para los que hemos convivido y hemos tratado, la palabra negro es lo más normal, desafortunadamente yo ya tengo 72 años y para que de mejores declaraciones me van a tener que moler y volver a hacer porque yo ya me fui así como soy”.

Entre tanto el asesor de la Alcaldía y fundador de la organización Chao Racismo salió en defensa del gobernante caleño al señalar que nunca antes como ahora, ha habido mayor inclusión en una Alcaldía.

“No hubo Guerrero, no hubo Jorge Iván que hubiesen generado tal número de inclusión. Son cerca de seis secretarios y cerca de cuatro asesores afrodescendientes que hacen parte del gabinete municipal”.