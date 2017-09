Nunca me he opuesto al Aeropuerto del Café: Germán Cardona

Foto: Gobernación de Caldas

El Ministro de Transporte, Germán Cardona, visitó Manizales para conocer el avance de los proyectos del Aeropuerto del Café, los centros logísticos de La Dorada y Chinchiná, el Plan Vial II del departamento, la vía Manizales- Mariquita, la concesión Autopistas del Café y el proyecto Pacífico II.

El funcionario inicialmente se refirió al Aeropuerto del Café y dijo que no es enemigo del proyecto y propuso nuevas reuniones en Bogotá, para darle viabilidad.

En la reunión, le dijeron al funcionario de esa cartera, que el costo del aeropuerto era de 420 mil millones de pesos en su primera fase, de los cuales se espera que el Gobierno aporte, como mínimo, unos 270 mil millones, más 115 mil millones de pesos que aportaría el departamento.

El ministro no se refirió ni prometió recursos.

“Algunas personas dicen que yo me opongo al proyecto, y eso no es así. En los años 2010, 2011 y 2012, cuando yo era Ministro de Transporte, se le giraron Aerocafé 77 mil millones de pesos por parte de la Aeronaútica Civil, eso no es oponerse. Lo que si manifesté en esa época, fue que el Aeropuerto de Café no tenía ni estudios ni diseños y eso nadie me lo puede rebatir hoy, eso era así. Lo que abono hoy, es que ya existen unos estudios y diseños muchos más planteados que cuando estén sustentados podemos avanzar y hablar de recursos” dijo el Ministro de Transporte, Germán Cardona.

Se espera la reunión en Bogotá, para gestionar los recursos de Aerocafé.

Con respecto a la vía Manizales- Mariquita, dijo que le han propuesto que cuando se pueda revertir Autopistas de Café a cuarta generación, se pueda transferir recursos para esta importante obra.