Ocho nuevos campeones dejo la séptima jornada de Ajedrez al Parque RCN en Barranquilla

La séptima parada de Ajedrez al Parque RCN se registró el sábado 28 de Octubre en el parque Bellavista, en el norte de Barranquilla.

100 deportistas cumplieron con la cita pactada, entre ellos, niños, jóvenes y adultos; quienes compitieron en las categorías sub 6 hasta mayores, en las ramas masculino y femenino.

Luego de disputarse las cinco rondas programadas, se conocieron los nombres de los ajedrecistas más destacados, quienes, a propósito, aseguraron un cupo de forma directa en la final que tendrá lugar en La Plaza de La Paz, el próximo 16 de diciembre.

Los campeones de esta séptima parada de Ajedrez al Parque RCN, fueron: en la categoría sub 6, Alejandra Alvarado Torres; sub 8, Mateo Beltrán Palomino; sub 10, Daniel Pardo Chingaté; sub 12, David Ceballos Carrera; sub 14, Jean Pierre Álvarez Arévalo; sub 16, Edgardo Andrade Ospina; sub 18, Mauricio Rodríguez Mejía y en la categoría mayores, Anderson Altamar Tavera.

Por ahora, 56 deportistas se labraron una plaza para estar en la finalísima del evento, a éstos se sumarán los campeones de las cinco jornadas que se avecinan, con los cuales se completará un cuadro de 96 deportistas para el cierre del evento.

Todos los campeones de la parada final de Ajedrez al Parque RCN, recibirán una tablet.

El próximo sábado 11 de noviembre, la octava jornada se desarrollará en la hermosa población de Campo de la Cruz.