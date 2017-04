Once Caldas medirá fuerza en el Metropolitano de Techo ante su “bestia negra”

Foto: RCN Radio

Este sábado 1 de abril a las 6 de la tarde, Once Caldas enfrentará a Equidad en el estadio Metropolitano de Techo.

El blanco, blanco de Manizales ha logrado tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, por lo que hoy tiene que sumar puntos para estar cerca del grupo de los ocho.

Once Caldas tendrá hoy tres modificaciones, saliendo de la titular Elkin Soto y lo reemplazará Jesús David Marimón; no jugará como inicialista Dani Cure y en su posición estará Gilberto “Alcatraz” García, y en el frente de ataque regresa el goleador Sergio Estupiñan, quien pagó una fecha de suspensión y sale del once principal Sergio Romero.

Por su parte, Equidad, tiene 11 victorias, 10 empates y solamente 3 derrotas y le ha ganado 11 partidos al Once Caldas desde su ascenso a la primera división.